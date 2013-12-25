ИТАР-ТАСС и РБК заинтересовались покупкой агентства «Прайм»

На покупку агентства экономической информации «Прайм» претендуют российское информационное агенство ИТАР-ТАСС и холдинг бизнесмена Михаила Прохорова РБК, рассказал «Газете.Ru» источник в «Прайм», знакомый с ходом переговоров.

Информационное агенство ИТАР-ТАСС, которому принадлежат 35% «Прайм», уже подало заявку в Росимущество на выкуп 65% акций «Прайм», говорит источник. По его словам, в РБК также интересуются покупкой «Прайм» и уже вступили в переговоры.

Представитель ИТАР-ТАСС был недоступен для комментариев. В свою очередь, представитель компании РБК отказался от комментариев, заметив, что в «Прайм» «есть хорошие специалисты». Связаться с представителем Росимущества во вторник вечером не удалось.

В РИА «Новости» позднее опровергли переговоры о продаже «Прайма».

В 2011 году агентство ИТАР-ТАСС продало экономическое подразделение «Прайм-ТАСС» РИА «Новости», стоимость сделки составила 5 млн долл.

В декабре 2013 года президент Владимир Путин подписал указ о расформировании информационного агентства РИА «Новости» и создании на его базе агентства «Россия сегодня», которое сосредоточится на пропаганде России за рубежом.