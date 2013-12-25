Sony и Panasonic прекращают совместную разработку OLED-дисплеев

Японские крупнейшие производители электроники Sony и Panasonic намерены прекратить совместную разработку дисплеев на органических светодиодах (OLED-дисплеев). Об этом сообщили местные СМИ, передает ИТАР-ТАСС.

По их сведениям, компаниям не удалось найти способ затратоэффективного массового производства дисплеев.

Контракт по совместной разработке высокотехнологичного продукта сроком в полтора года заканчивается в этом году и не будет возобновлен. Компании продолжат разработку OLED-дисплеев отдельно, а в настоящее время сосредоточатся на производстве жидкокристаллических телевизоров с разрешением 4К.