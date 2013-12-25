Apple поглотила еще две компании

Корпорация Apple приобрела разработчика картографических решений BroadMap и создателя приложения для заметок Catch, сообщают Вести.ru cо ccылкой на портал 9to5Mac.

Приложение Catch дает возможность создавать заметки, прикреплять к ним мультимедийные файлы и делиться ими с друзьями. Заметки сохраняются на облачном сервере и благодаря этому доступны на всех устройствах пользователя.

BroadMap является разработчиком картографических сервисов. Решения BroadMap используются, в частности, в мобильных картах Nokia.

Официально ни одна из сторон факт сделки не подтвердила. Интересно, что если факт покупки стартапов подтвердится, это значит, что поглощения произошли некоторое время назад. Пару месяцев назад приложения Catch исчезли из магазинов App Store и Google Play. В официальном сообщении представители компании назвали этот шаг желанием развиваться в новом направлении.

В случае с BroadMap данные о поглощении подтверждаются профилями сотрудников компании в LinkedIn, где многие указали, что с недавнего времени работают в Apple.

Журналисты уточняют, что в случае с BroadMap Apple получила команду и технологии, но не саму компанию и не права на ее название.

За 2013 финансовый год, завершившийся 28 сентября, Apple приобрела 15 других компаний. В их число вошли шведский стартап AlgoTrim, который занимается оптимизацией медиаприложений для высокой производительности при минимальных требованиях к системе, агрегатор видеоконтента Matcha.TV, стартап Embark, помогающий пользователю ориентироваться в метро, и производитель энергоэффективных чипов PassifSemiconductor.

Названия еще трех приобретенных Apple активов до сих пор неизвестны.