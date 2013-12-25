В Беларуси водители собираются провести акцию «Стоп-налог-2»

Минск. В Беларуси автомобилисты планируют повторить акцию протеста против введения налога на автомобили 27 декабря в 18.00.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такая информация появилась в социальных сетях.

В частности, в соцсетях создана встреча «Стоп-налог-2» и идет активный репост сообщения об акции, в котором призывают всех присоединиться к ней.

«Мы вышли и выехали 20 декабря, но нас власти не услышали! Поэтому мы будем «кричать» дальше до тех пор, пока нас не услышат. В эту пятницу 27 декабря в 18:00 на центральных проспектах своего города мы снова скажем свое «Я»! Мы люди, а не скоты, и с нами нужно считаться. Явка обязательна во всех городах страны! Бояться некого - он никто!», - говорится в сообщении автолюбителей.

Как сообщал УНИАН, акция «Стоп налог» против введения пошлины на автомобили прошла 20 декабря во многих городах Беларуси. Самой многочисленной она была в Минске. Столичные автомобилисты остановили движение по проспекту Независимости почти на час. Акцию поддержали сотни прохожих.

После проведения акции автомобилистов «Стоп-налог» 20 декабря в центре белорусской столицы наиболее активных ее участников задержали правоохранительные органы. В последствии задержанные были приговорены к штрафам и административным арестам.

Справка УНИАН. Недовольство автовладельцев вызывает планируемое введение с 1 января 2014 года госпошлины на автомобили - аналога "транспортного налога". Его будет ежегодно платить каждый автовладелец во время прохождения гостехосмотра.

Планируется, что величина пошлины будет дифференцирована в зависимости от вида и массы транспортного средства. Ее размер составит от 3 до 25 базовых величин (в настоящее время от 390 тыс. рублей (41 долл.) до 3 млн 250 тыс. рублей (344 долл.).

По данным Минфина, планируемые доходы от взимания пошлины составят 1,6 трлн рублей (168,9 млн долл.). Средства будут распределяться поровну между республиканским и местными бюджетами и направляться на ремонт и строительство автодорог.