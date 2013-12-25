«Укрзализныця» до конца года введет электронные билеты еще на 26 пар поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до конца текущего года расширит сферу действия электронных билетов еще на 26 пар поездов внутреннего сообщения, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, начиная с 15:00 25 декабря 2013 года, пассажиры смогут приобрести электронные билеты на 20 пар поездов: № 126/125, № 133/134 Луганск - Киев, № 342/341 Луганск - Симферополь, № 47/48 Донецк - Севастополь, № 9/10 Киев - Одесса, № 159/160 Киев - Тернополь, № 188/187 Хмельницкий - Киев, № 184/183, № 186/185 Киев - Шостка.

А также поезда № 139/140, № 174/173 Киев - Каменец-Подольский, № 132/131 Хмельницкий- Симферополь, № 76/75 Киев - Кировоград, № 143/144 Ивано-Франковск - Киев, № 76/75 Кривой Рог - Киев, № 41/42 Днепропетровск - Львов, № 63/64 Днепропетровск - Одесса, № 90/89 Симферополь - Днепропетровск, № 144/143 Кривой Рог - Симферополь, № 317/318 Запорожье - Одесса.

Сообщается, что с 15:00 26 декабря пассажиры смогут также приобрести электронные билеты еще на 6 пар поездов: № 99/100 Ужгород - Киев, № 97/98 Ковель - Киев, № 137/138 Кременчуг - Полтава - Симферополь, № 171/172 Харьков - Донецк, № 56/55 Сумы - Симферополь, № 108/107 Одесса - Ужгород.

Согласно сообщению, пассажирам с электронными билетами не нужно обращаться в кассы, а с самостоятельно сделанной распечаткой можно следовать прямо на посадку.

По данным пресс-службы, с момента введения этой услуги - 5 февраля 2013 года железные дороги страны продали около 318,7 тыс. электронных билетов.

Как сообщал УНИАН, в целом на сегодняшний день "Укрзализныця" ввела электронные билеты на 40 пар поездов внутреннего сообщения.

Посадка на поезд с электронными проездными документами, минуя железнодорожную кассу, возможна исключительно через онлайн-систему продаж на официальном сайте "Укрзализныци". При оформлении билетов с использованием других oнлайн-систем пассажиру непосредственно перед посадкой на поезд необходимо обратиться с бланком заказа в кассу для получения проездного документа установленного образца.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.

Укрзализныця» с начала года реализовала около 4,9 млн билетов, купленных пассажирами через Интернет.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.