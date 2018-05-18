Итоги 2013 года: реалии и ожидания украинского авторынка

Автомобильная индустрия Украины в 2013 году стала объектом усиленного внимания. Рекордно низкие за последние 10 лет показатели производства вынудили правительство принять ряд мер для защиты внутреннего рынка. Лоббистами этих шагов выступили автопроизводители. Автоимпортеры же, оказавшись в зоне риска, вынуждены были переформатировать работу. По мнению экспертов, в 2014 году, скорее всего, рецессия не отступит. По самым оптимистичным прогнозам, рынок сможет показать лишь незначительный рост, а в худшем случае - продолжит стагнацию и придет в упадок.

Тенденции уходящего года

В начале 2013 года эксперты давали достаточно реалистичные прогнозы, согласно которым, украинский авторынок в условиях низкой покупательной способности населения и слабого автокредитования будет стагнировать на уровне прошлого года.

Действительно, отечественным автопроизводителям так и не удалось выйти из кризиса, а автоимпортеры начали остро ощущать его. Тем не менее, сокращение прибылей не помешали ни тем, ни другим оперативно подстроиться под существующие условия.

После внедрения государством защитных мер в виде специальных пошлин на импорт автомобилей и утилизационного сбора сформировалась тенденция «наверстывания» показателей 2012 года и увеличения доли автомобилей отечественного производства на внутреннем рынке. Но, увы, достичь хотя бы результатов 2011 года автопрому так и не удалось.

«Согласно нашим прогнозам, 2013-й автопроизводители завершат с результатом не более 50 тыс. единиц продукции», - прогнозирует президент ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром» Михаил Резник.

Автоимпортерам тоже пришлось слегка поумерить аппетиты. Некоторым из них даже пришлось отказаться от традиционного импорта бензиновых «малолитражек» в пользу дизельных автомобилей. Вследствие этого, динамика продаж замедлилась. А наиболее популярным у населения автомобилям грозило подорожание в связи с введением спецпошлин.

«Были вспышки покупательского интереса до апреля и в августе 2013 года, но они были временными. По моим сведениям, по итогам года не будет продано более 200 тыс. автомобилей», - отмечает глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВАИИД) Олег Назаренко.

На фоне падения продаж импортных автомобилей пальма первенства по реализации перешла к ранее не особо популярным авто производства ЗАЗ, их доля составила 10% рынка. Примечательный и тот факт, что, несмотря на рыночную ситуацию, в Украину не побоялись придти китайские автопроизводители, они начали с небольших объемов производства на уже существующих мощностях предприятий «Богдан» и КРАсЗ.

«Этот год наглядно продемонстрировал, что, как и ранее, активно продолжает расти доля рынка автомобилей китайского производства. Это обусловлено как значительным повышением качества автомобилей, их уровня безопасности и комфорта, так и демократичной ценой», - считает директор по маркетингу группы компаний «АИС» Сергей Боровик.

Ключевые автособытия

Спецпошлины. Для автомобильной индустрии 2013 год стал в какой-то мере знаковым. На фоне непрерывно ухудшающейся ситуации как на авторынке, так и в производственной сфере, автопроизводители таки добились внедрения мер, ограничивающих импорт автотранспортных средств в Украину.

Защитные меры в виде спецпошлины на импорт автомобилей были приняты в марте, а вступили в силу в апреле. К уже существующей 10% пошлине правительство решило добавить специальную - 6,46% на автомобили с объемом двигателя свыше 1л, но не более 1,5 л, а также 12,95% на автомобили с объемом двигателя более 1,5 л, но не свыше 2,2 л.

Этот шаг власти стал резонансным. Так, 30 октября правительство Японии подало запрос во Всемирную торговую организацию на проведение консультаций с правительством Украины по поводу действия специальных пошлин на импорт автомобилей. По мнению японской стороны, Украина не имела достаточных причин для введения спецпошлин, поскольку импорт автомобилей был не критичным и не представлял серьезной угрозы для украинского автопрома. Озаботился действиями Украины и Евросоюз. В ЕС считают, что предпринятые Украиной меры несовместимы с обязательствами в рамках ВТО. Но представители отечественной отрасли считают иначе.

"Благодаря введению спецпошлины национальные автопроизводители смогут увеличить выпуск авто украинской сборки, что поможет не только сохранить стоимость авто на доступном уровне, но и создать новые рабочие места, а это, соответственно, и отчисления в государственный бюджет», - подчеркивает Боровик.

Между тем, эксперты прогнозировали рост стоимости автомобилей на фоне введения спецпошлин. По разным прогнозам, на 3-15%. Но это не радикально отразилось на рынке, благодаря накопленным импортерами запасам авто на складах и частичному изменению модельной политики в пользу не попадающих под действие спецпошлины автомобилей (дизельные, электро- и гибридные, а также бензиновые с двигателями менее 1л и более 2,2 л).

Утилизационный сбор. Еще одним событием, вызвавшим ажиотаж, стало введение в начале осени экологического налога на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств. Эта мера была своеобразным ответом на аналогичный шаг, предпринятый Россией (в сентябре 2012 года ввела утилизационный сбор на импортные автомобили). По оценке экспертов, защитная мера привела к подорожанию украинских автомобилей в РФ на 10-12%, что сделало их неконкурентоспособными.

Размер утилизационного налога должен был составить для новых легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя от 4,73 тыс. грн до 30,25 тыс. грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8,8 тыс. грн. Позже Президент на фоне разразившегося «утилизационного» скандала обязал правительство урегулировать спорные вопросы. В частности, Кабмину было поручено отменить корректирующие коэффициенты, которые применяются к ставкам экологического налога, что уравняло бы сумму сбора для всех. Но решение до сих пор не принято.

Между тем, автоимпортеры, которым вдобавок к спецпошлинам пришлось бы платить еще и утилизационный сбор, считают, что введение подобных защитных мер приведет к упадку авторынка Украины.

«Из-за введения защитных мер вообще произошло разрушение авторынка за этот год. Рынок снова деградирует», - констатирует Назаренко.

Статистика продаж и производства

На момент написания статьи итоговая статистика производства и продаж автомобилей в Украине за 2013 год в целом была еще не обнародована. Но результаты 11 месяцев наглядно показывают отставание показателей от прошлогодних.

Так, по данным Госстата, за 11 месяцев текущего года производство легковых автомобилей сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% - до 40,1 тыс. единиц. При этом, согласно данным ассоциации автопроизводителей «УкрАвтоПром», продажи новых легковых авто в Украине за 11 месяцев сократились лишь на 7% - до 185 тыс. единиц.

Несмотря на то, что в ноябре продажи сократились аж на 42% - до 19 тыс. единиц, итоговые результаты будут незначительно отличаться от прошлогодних.

Стоит отметить, что одновременно с сокращением производства и продаж новых автомобилей существенно увеличились продажи импортных б/у автомобилей. В январе-ноябре рынок продаж бывших в употреблении авто, формирующийся за счет импорта, достиг роста около 40% и показателя в 108,949 тыс. единиц.

Прогнозы на 2014 год

В следующем году сложившаяся на сегодня ситуация изменится только в том случае, если правительство предпримет меры для активизации потребительского спроса. Это можно сделать путем снижения процентной ставки потребкредитов, а также введя компенсацию за сдачу в утилизацию транспортных средств.

Кабмин уже одобрил законопроект, которым закрепляются право и возможность собственников автомобилей получать возмещение по уплате утилизационного сбора при сдаче транспортного средства на утилизацию. Суммы компенсаций пока не оговариваются.

На рынке отразится и тот факт, что Президенты Украины и России 17 декабря в Москве подписали «дорожную карту» относительно постепенной отмены всех ограничений при взаимной торговле, одним из пунктов которой является либерализация защитных спецпошлин на импортные автомобили.

Участники отрасли по-разному отреагировали на это решение. Если автоимпортеры, в целом, приняли его позитивно, то автопроизводители считают, что могут снова лишиться конкурентного преимущества, что не соответствует нормам Всемирной торговой организации.

Но, несмотря на все перечисленное, в ассоциации «УкрАвтоПром» следующий год оценивают позитивно.

«Оптимистический прогноз объемов производства на следующий год - 115 тыс. единиц автотранспорта, при отсутствии стимулирования рынка - 60 тыс. единиц. Но динамика в любом случае останется позитивной», - отметил Резник.

Боровик прогнозирует, что «объем экспорта в 2014 году увеличится до 6,5 тыс. единиц с 5,3 тыс. в 2013г., а объем импорта, наоборот, упадет на 21% по отношению к результатам 2013 г.,- до 130 тыс. единиц., соответственно, вырастет объем производства и продаж автомобилей украинского производства».

В то же время, автоимпортеры настроены на негатив, если заградительные меры не будут сняты.

«Ситуация в следующем году еще больше ухудшится, если не будут предприняты кардинальные меры и убраны барьеры, которые мешают рынку развиваться», - считает Назаренко.

Что касается стоимости автомобильной продукции отечественного производства, то она будет зависеть от объемов производства, которые формируют себестоимость.

«В 2014 году «стимулирование» покупательского спроса запугиванием ростом цен маркетологами не понадобится», - подчеркивает Резник.

Ситуация на авторынке - зеркальное отражение состояния экономики Украины: общий упадок и депрессия. Уходящий год подвел отечественную автомобильную отрасль к той черте, перешагнув которую процессы становятся необратимыми. Остается надеяться, что власти предпримут действенные меры, чтобы производство авто в Украине было более выгодным, чем импорт машин.

Олег Гратило (УНИАН)