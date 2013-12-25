Проезд льготников будут регулировать за счет электронных билетов

Кабинет министров предлагает Верховной Раде урегулировать регистрацию проезда льготных категорий граждан в городском электротранспорте, обязав их использовать электронные проездные документы.

Соответствующее предложение закреплено внесенным Кабмином законопроектом №3806 от 20 декабря 2013 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно электронных средств безналичной оплаты проезда в городском электрическом транспорте».

Проект закона предусматривает введение терминов «автоматизированная система безналичной оплаты проезда» и «электронный проездной документ», общие требования к которым будут утверждаться Кабмином. Право вводить безналичную оплату за проезд в городском электротранспорте получат органы местного самоуправления.

При этом в пояснительной записке говорится, что пока что невозможно просчитать необходимый объем средств для реализации системы в том или ином городе, «поскольку каждый город имеет различную инфраструктуру, разное количество трамваев и троллейбусов, а также в настоящее время не определены общие требования к системе, в том числе по применению в подвижном составе необходимого количества устройств считывания».

Вместе с тем, по данным Тернопольского и Львовского городских советов, ориентировочный объем финансирования для реализации такого проекта составляет, соответственно, 22,7 млн грн (в том числе из государственного бюджета - 6 млн грн) и 50 млн грн (25 млн грн - из госбюджета).

Согласно пояснительной записке, к изготовлению карт для пассажиров-льготников планируют привлекать банковские учреждения, которые будут предоставлять карты на безвозмездной основе. «Банковские учреждения будут заинтересованы в привлечении дополнительных клиентов, которые будут пользоваться их услугами», - считает автор законопроекта.

По мнению Министерства инфраструктуры, представленному в пояснительной записке, введение четкого учета пассажиров, имеющих право бесплатного проезда, позволит «оптимизировать (уменьшить) расходы государственного бюджета на компенсацию транспортным предприятиям за льготные пассажироперевозки, поскольку правом бесплатного проезда в транспорте пользуются не все льготники». Кроме того, в министерстве отмечают, что введение автоматизированных систем оплаты проезда позволит увеличить на 15-30% доходы от пассажироперевозок.

Как сообщал УНИАН, по мнению главы Мининфраструктуры Владимира Козака, сегодня нет соответствующих нормативно-правовых документов, регулирующих проезд пассажиров-льготников и безналичную оплату проезда в городском электротранспорте. Поэтому министерство разработало соответствующий законопроект, одобренный 11 декабря Кабмином.