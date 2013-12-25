Нацпроект «Зерно Украины» и компания «Нибулон» будут реализовывать совместный проект «Речная инфраструктура»

Национальный проект «Зерно Украины» планирует совместную реализацию проекта по развитию речной инфраструктуры и расширение элеваторных мощностей с компанией-лидером на украинском аграрном рынке ООО СП «Нибулон».

Об этом сообщил Председатель Госинвестпроекта Украины Владислав Каськив.

«На протяжении последних 20 лет в Украине в 10 раз уменьшилось количество грузовых перевозок по реке Днепр и Южный Буг. Если в 1991 году этот показатель составлял 60,1 млн тонн в год, то в 2010 - м - только 6,6 млн тонн, подобная тенденция наблюдается и в пассажирских перевозках», - отметил Каськив. - Проект «Речная инфраструктура» поможет увеличить в Украине объемы грузоперевозок зерновых культур водным транспортом, восстановит судоходство по Днепру, а также откроет для инвесторов пути международного сообщения от Беларуси до Черного моря.

Среди основных причин, сдерживающих грузовое и пассажирского речное судоходство и наращивание объемов речных грузоперевозок является аварийно опасные (лимитирующие) участки в Днепровском и Днепродзержинском водохранилищах, а также недостаточная пропускная способность судового хода реки Южный Буг. Заместитель генерального директора компании «Нибулон» Андрей Васильев отметил, что на опасных участках, например на Днепродзержинском шлюзе, радиус закругления судового хода составляет менее 800 м, а глубины - только 3,65 м. А.Васильев добавил, что эту проблему в свое время пытались устранить в советские времена, но из-за отсутствия необходимой техники реализовать это не удалось.

«Сегодня осуществления дноуглубительных работ, а именно дробления скал на лимитирующих участках реки Днепр и Южный Буг, возможно благодаря новой мощной технике », - отметил Директор Департамента нацпроекта Юрий Гусев. - Углубление речного дна будет способствовать увеличению грузооборота между южными морскими портами и речными портами, которые находятся в Днепродзержинском, Кременчугском и Каневском водохранилищах, что, в свою очередь, приведет к увеличению рабочих мест и среднего заработка работников».

В рамках проекта уже реализовано, в частности, построено и принято в эксплуатацию 7 речных перегрузочных терминалов : в Киевской, Черкасской, Полтавской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Возведен грузовой флот численностью 36 плавучих единиц общим водоизмещением 134 тыс. тонн. А до конца 2015 года планируется выполнить дноуглубительные работы на лимитирующих участках реки Днепр.

Справка: Проект «Речная инфраструктура» - составная Национального проекта «Зерно Украины» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Нацпроект предусматривает увеличение объемов грузоперевозок водным транспортом и пасажиропоревезень. Это будет способствовать увеличению речного флота, наращиванию объемов судостроения и судоремонта, и, соответственно, увеличении рабочих мест в смежных отраслях. Также реализация нацпроекта « откроет » для инвесторов пути международного сообщения от Беларуси до Черного моря. К составляющим проекта входят : строительство грузового флота, транспортной инфраструктуры для хранения и перегрузки зерна (элеваторов и перегрузочных терминалов), дноуглубление лимитирующих участков водных путей, реконструкция шлюзов.

ООО СП «НИБУЛОН» создана в 1991 году Это один из крупнейших отечественных сельхозтоваропроизводителей, инвесторов и экспортеров - лидеров аграрного рынка Украины. На сегодня «НИБУЛОН» инвестировала в экономику Украины 11,9 млрд грн. Компания развила свою структуру до 43 подразделений в 12 регионах Украины и эффективно обрабатывает более 81 тыс. га арендованных земель сельскохозяйственного назначения. «НИБУЛОН» лидирует в экспорте зерновых и масличных культур в Украине.