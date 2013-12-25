Google подала иск к Apple и Microsoft из-за патентов

Корпорация Google подала иск к консорциуму Rockstar, в состав которого входят Apple, Microsoft и другие компании, из-за патентов Nortel. Дело будет рассматриваться в Сан-Хосе (США), передает «Газета.Ru».

Rockstar Consortium, членами которого также являются BlackBerry, Ericsson и Sony, приобрел патенты обанкротившегося производителя телекоммуникационного оборудования Nortel Networks в 2011 году за 4,5 млрд долл. Благодаря сделке компании получили доступ примерно к 4 тыс. патентов и патентных заявок.

Ранее источники сообщили, что Rockstar планирует продать часть патентов.

В иске Google к консорциуму говорится, что патентная кампания Rockstar нацелена на сотни калифорнийских технологических компаний, и судебная тяжба «нависла над платформой Android как туча».

В конце октября Rockstar подал иски к партнерам Google, в том числе к Asus, HTC, Huawei, LG, Pantech, Samsung и ZTE, отмечается в документе.

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