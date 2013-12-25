«Укрзализныця» с начала года перевезла 24 млн тонн зерновых

Объем зерновых, отгруженных и перевезенных железнодорожным транспортом Украины, с начала года составил порядка 24 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзалиныце»).

«Это на 350 тыс. тонн больше, чем общий объем перевозок зерновых железнодорожным транспортом в целом в 2012 году», - подчеркнули в ведомстве, напомнив, что в прошлом году объем перевозок составил 23,642 млн тонн зерна и зерновых.

По информации «Укрзализныци», в декабре ежесуточно отгружают 1876 зерновозов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 1200-1300 зерновозов. При этом рабочий парк зерновозов, ежедневно задействованных в перевозке зерновых, в декабре составил 10285 вагонов, что на 2 тыс. вагонов больше аналогичного показателя 2012 года. Оборот зерновозов составляет 6 дней.

«Такого количества зерна достаточного для перевозки 40 млн тонн зерновых грузов», - отмечают в ведомстве.

В то же время в «Укрзализныце» отмечают, что на январь зернотрейдеры заказали только треть зерновозов, имеющихся в распоряжении. «Зернотрейдеры и экспедиторы заказали на январь 13616 зерновозов, однако по основным планам – только 4637 вагонов», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, после сбора нового урожая, с июля 2013 года, объемы перевозок зерновых каждый месяц увеличиваются. В частности, в ноябре железные дороги погрузили более 3,45 млн тонн зерновых грузов, что больше показателей ноября 2012 года почти 1 млн тонн.

В 2013 году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай зерновых, который в чистом весе составил 61,5 млн тонн. Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) к 23 декабря поставили на внешние рынки 17,6 млн тонн зерновых, что на 27,7% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона.