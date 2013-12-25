Компания «ТИС» построила ж/д разъезд в порту «Южный» за 24 млн грн

Компания «ТИС» построила железнодорожный разъезд на территории морского торгового порта «Южный» (Одесская область), инвестировав в строительство 24 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, данный разъезд 12 км на перегоне 5 км – 18 км участка «Черноморская – Береговая» на территории морского торгового порта «Южный» открылся сегодня.

В торжествах по случаю открытия приняли участие заместитель губернатора Одесской области Алексей Еремица, глава компании «ТИС» Олег Кутателадзе, глава Коминтерновской райгосадминистрации Иван Марзак, 1-й заместитель начальника Одесской железной дороги Григорий Бойко и т. д.

Как уточнили в пресс-службе «ТИС», проект реализован в рамках программы государственно-частного партнерства ООО «ТИС» совместно с Одесской железной дорогой, что позволило увеличить на данном участке количество пар поездов с 32 до 44 в сутки.

«Это приведет к дополнительному увеличению грузопотока до 15 млн тонн в год к таким предприятиям, как порт «Южный», «ТИС», ОПЗ, Бориваж», - сообщили в пресс-службе.

Строительство разъезда осуществлено силами Одесской железной дороги при полном финансировании ООО «ТИС».

В пресс-службе отметили, что компания «ТИС» — частная стивидорная компания, созданная в 1994 г. Общий объем инвестиций за срок существования компании — более 350 млн долл.