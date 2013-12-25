Нацкомиссия в 2015 году проверит качество услуг интернет-провайдеров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение в 2015 году на основании отчетов операторов телекоммуникации провести проверку качества услуг доступа к интернету.

Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном на официальном сайте.

Согласно сообщению, НКРСИ обязал интернет-провайдеров в течение следующего года провести испытания качества телекоммуникационных услуг. При этом, телеком-операторы должны будут не позднее 30 января 2015 года предоставить комиссии результаты проведенной проверки.

Таким образом, регулятор впервые проверит восемь показателей качества услуг доступа в интернет, среди которых нормированное время устранения повреждений в работе сети, процент счетов, по которым были получены обращения потребителей относительно их некорректности, процент неудовлетворительных соединений по скорости передачи данных и т.п.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом.