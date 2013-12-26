В Харькове в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 3:00

В Харькове метро, наземный электротранспорт и автобусы в ночь с 31 декабря на 1 января будут перевозить пассажиров до 3:00.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на городского голову Геннадия Кернеса.

«Празднование на площади Свободы возле главной харьковской елки, в парке Горького и других местах затянется глубоко за полночь, и мы должны обеспечить возможность людям добраться домой во всех направлениях. Метрополитен и наземный электротранспорт готов, как и в прошлые годы, работать до утра. Главное, чтобы харьковчане узнали об этом предварительно и могли с учетом этого строить новогодние планы», - сказал Кернес.

В горсовете заметили, что Департамент транспорта уже разработал схему организации движения вокруг площади Свободы в новогоднюю ночь.