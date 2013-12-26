Тайвань оштрафовал Apple за вмешательство в ценовую политику на 670 тыс. долл.

Тайвань оштрафовал компанию Apple за вмешательство в ценовую политику, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Соответствующее решение приняла комиссия по справедливой торговле (FTC).

Сумма штрафа составляет 20 млн новых тайваньских долларов (около 670 тыс. долл.). В комиссии отметили, что Apple может подать апелляцию, но за отказ от уплаты штрафа его размер может быть увеличен до 50 млн новых тайваньских долларов.

FTC считает, что Apple нарушила статью 18 акта о справедливой торговле, поскольку вмешалась в ценовую политику трех главных операторов Тайваня (Chunghwa Telecom, Far Eastone Telecommunication и Taiwan Mobile) и диктовала им цены на iPhone уже после передачи им права на продажу.

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