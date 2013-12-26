Аэропорт «Одесса» изменил график самолетов из-за сильного тумана

Международный аэропорт «Одесса» в четверг изменил график приема и отправки самолетов из-за сильного тумана.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, рейс из Стамбула, который должен был прибыть в 9.10, планируют принять в 12.10, самолет из Борисполя, ожидавшийся в 10.50, сейчас в воздухе, его посадка предполагается в 11.20.

Кроме того, согласно онлайн-табло аэропорта, рейс из Внуково задерживается почти на 3 часа (самолет должен был прибыть в 11.00), самолет из Домодедово вместо 11.05 планируется принять в 12.15, а рейс из Варшавы отменен.

Также перенесен с 12.00 на 14.00 рейс из Одессы на Внуково. На остальные рейсы пока идет регистрация.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

По итогам 2012 года аэропорт «Одесса» увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.