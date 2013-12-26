Львовская железная дорога капитально отремонтировала 5 пунктов обогрева за 5,5 млн грн

Львовская железная дорога (ЛЖД) в текущем году, в рамках программы переоборудования пунктов обогрева для своих работников, капитально отремонтировала 5 таких помещений на сумму 5,5 млн грн, а на текущий ремонт потратила еще 680 тыс. грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

"В течение года железнодорожники провели капитальный ремонт пунктов обогрева по станциям Ставчаны, Здолбунов, Судовая Вишня, Глинна-Навария и Рава-Русская", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 2008 года ЛЖД отремонтировала разными видами ремонта 70 пунктов обогрева на общую сумму 16 млн грн.

Согласно сообщению, предприятие полностью обустроило эти производственные помещения бытовой техникой, гардеробными и душевыми комнатами, комнатами для сушки одежды и приема пищи.

В частности, в пункте обогрева на станции Рава-Русская были полностью заменены линии электропередач и связи, а также проведены новые сети водоснабжения и канализации.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныци”) Сергей Болоболин проинспектировал ход подготовки к зиме Львовской железной дороги на участке Здолбунов – Львов, оставшись довольным результатами подготовительных работ.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

В целом на сегодняшний день на Львовской магистрали функционируют 1 793 пункта обогрева.