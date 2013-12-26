На строительство Харьковского метро перечислили 25 млн грн

На строительство станции метро «Победа» Харьковского метрополитена перечислен очередной транш в размере 25 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимира Чумакова, средства, вырученные от продажи ОСК «Металлист», поступили на счета генерального подрядчика вчера, 25 декабря.

По его информации, строительство станции метро идет темпами, прописанными в графиках. Строительные работы планируется полностью закончить в следующем году.

«Строительство метро не предполагает остановки, работы идут круглосуточно и круглогодично. После того, как будет готов вестибюль под землей, внутри начнутся более интенсивные работы по отделке и проведению спецкоммуникаций. Все работы по восстановлению движения и благоустройству территорий, прилегающих к зоне строительства, будут завершены максимум ко Дню города (23 августа – УНИАН)», - подчеркнул Чумаков.

По его словам, сейчас на стройке полностью вырыт котлован, проводится монтаж железобетонных конструкций, электро- и вентиляционных систем, оборудования новой станции.

Чумаков отметил, что следующий транш на строительство станции планируется получить в январе 2014 года.

Сметная стоимость строительства станции метро «Победа» составляет около 400 млн грн, из них на сегодняшний день генподрядчику уже перечислено более 62 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в августе ОСК «Металлист» был продан за 674,522 млн грн. Покупатель – харьковский бизнесмен Сергей Курченко. Средства, вырученные от продажи стадиона, будут направлены на завершение строительства станции метро «Победа», завершение реконструкции Харьковской филармонии и Исторического музея на площади Конституции.