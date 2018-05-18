Главный энергетик «Укрзализныци»: В 2014 году мы модернизируем устройства электроснабжения

Электрификация путей железнодорожного сообщения является неотъемлемой частью работы по обеспечению грузовых и пассажирских перевозок. В интервью УНИАН начальник главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзализныци» Виталий Максимчук рассказал о том, как осуществляются модернизация и поддержка в работоспособном состоянии устройств электроснабжения. Кроме того, он сообщил о том, какие проекты по электрификации были реализованы на протяжении текущего года и к реализации каких проектов приступит железная дорога в 2014 году.

- Виталий Федорович, завершается 2013 год. Какие объемы ремонта устройств электроснабжения удалось выполнить?

- 2013 год был достаточно непростой. Несмотря на ограниченность денежных ресурсов, мы многое сделали. Полностью выполнили весь объем работ, которые предусмотрены программой модернизации устройств электроснабжения (программа действует с 2012 года). В частности, модернизировали контактную сеть Донецкой и Львовской железных дорог. Сейчас завершаем работы на Одесской железной дороге.

Большой объем работ был проделан на Приднепровской железной дороге, где открыто движение скоростных поездов на участке Днепропетровск-Симферополь.

На Донецкой железной дороге мы привели в порядок контактную сеть на грузонапряженном участке Никитовка-Горловка. На Львовской - сделали акцент на горные участки. Дело в том, что там давно не проводилась модернизация. Ремонты выполнялись, но они носили локальный характер.

На Одесской железной дороге на участке Користовка-Знамянка меняем и опоры контактных сетей, и несущий трос, и поддерживающие конструкции. К Новому году все работы будут завершены.

В целом по «Укрзализныце» мы заменили около 160 км контактного провода, 97 км - изношенного несущего троса, установили 2,5 тыс. новых опор контактных сетей и 16-17 тыс. изоляторов контактной подвески.

Большая работа проведена на 310 тяговых подстанциях, там поменяли выключатели, аккумуляторные батареи, высоковольтные обода, щиты управления, защиты, выключатели постоянного тока и т.д.

- Во что обошелся ремонт и модернизация основных устройств электроснабжения в 2013 году, сколько планируется потратить на эти роботы в 2014 году?

- За 11 месяцев текущего года мы вложили в модернизацию основных устройств электроснабжения 256 млн грн., в ремонт - 118 млн грн. Что касается следующего года, то планируем несколько меньшие суммы. В частности, 180 млн на модернизацию и 114 млн грн. - на ремонт.

- На каких участках будут осуществляться основные работы по ремонту и модернизации в 2014 году?

- Определить основные работы и выделить какой-то участок пока не представляется возможным - полигон слишком большой. Модернизацию планируем в зависимости от состояния тех или иных устройств. Однозначно можно сказать – все наши средства и усилия в 2014 году будут направлены на модернизацию контактной сети.

- А что делаете для защиты контактной сети от непогоды?

- В прошлом году были случаи, когда из-за обледенения контактных проводов задерживались скоростные поезда. В этом году на всем участке движения полностью проверены схемы подогрева контактной сети и разработаны инструкции на время прохождения поездов. Когда включена схема профилактического подогрева, в сети понижено напряжение. Скоростные поезда в таких условиях ехать не могут, а грузовые поезда, имея меньшую мощность, способны. Именно поэтому мы разработали график прохождения поездов. Согласно ему поэтапно включаем и отключаем схемы подогрева. Вообще, профилактические работы мы выполняем регулярно – объезжаем участки лабораториями, выявляем неисправности и устраняем их.

- Как железнодорожники устраняют обледенение контактной сети?

- Есть два метода: плавка льда на проводах контактной сети электрическим способом и механическая очистка проводов от обледенения.

Схемы профилактического подогрева контактных проводов или плавки льда разрабатывают дистанции электроснабжения (на действующих участках) или проектные институты (на новых участках), проверяют их в работе в течение сентября по заранее разработанному и утвержденному начальником дистанции электроснабжения графику. Согласно плану подготовки к работе нынешней зимой всех шести железных дорог хозяйством электроснабжения проверены в действии 202 схемы профилактического подогрева проводов и 386 схем плавки льда. Установки механической очистки льда разработаны в нескольких модификациях и находятся в эксплуатации. Они наиболее эффективны при механическом удалении гололеда с контактного провода. К работе нынешней зимой хозяйством электроснабжения «Укрзализныци» подготовлено 218 установок механической очистки гололеда на контактных проводах, а также обучен персонал. Для борьбы со льдом нынешней зимой подготовлены 22 вибропантографа и 71 пневмобарабан на электровозах и 113 пневмобарабанов - на тепловозах.

- В любой сфере деятельности очень актуален вопрос энергосбережения. Какие энергосберегающие технологии используются в Вашем хозяйстве?

- Для внедрения энергосберегающих технологий и нового энергоэкономного оборудования Главным управлением электрификации и электроснабжения разработана и утверждена Программа энергосбережения по хозяйству, которая является составляющей Программы энергосбережения по «Укрзализныце» в целом.

Основные мероприятия - внедрение автоматизированного управления наружным освещением и современных экономных светильников и лампам. В частности, за 11 месяцев 2013 года в хозяйстве установлены 194 комплекта автоматизированного управления наружным освещением на общую сумму 231 тыс. грн. Экономия составляет 315 тыс. грн. Установлены также 2179 экономных светильников и ламп на сумму 2,5 млн грн., благодаря чему уже сэкономили 2,2 млн грн. и эффективность этих мероприятий будет видна не один год.

Всего за 11 месяцев текущего года за счет энергосберегающих мер экономия электроэнергии составила 7,9 млн грн. В 2014 году, в соответствии с проектом Программы энергосбережения по хозяйству, планируется сэкономить 6,1 млн грн.

- В железнодорожной отрасли действует программа модернизации устройств электроснабжения до 2016 года. Какова ее стратегическая цель?

- Стратегия программы проста и понятна - поддержать в работоспособном состоянии устройства энергоснабжения железной дороги. Но это очень сложная задача - средний процент износа основных фондов по хозяйству составляет более 80%.

Контактная сеть имеет свой жизненный цикл. Если она рассчитана на 40 лет эксплуатации, то по завершению этого срока с ней нужно что-то делать. В частности, нужно поменять контактный провод, опоры или поддерживающие конструкции, или может быть еще какие-то элементы.

Во многих случаях мы полностью демонтируем перегон и устанавливаем новую контактную сеть. Отдельные работы осуществляются и на тяговых подстанциях: по их ремонту, замене, модернизации и другие.

- Вы не раз говорили, что перевозки на электрифицированных направлениях экономнее и экологичнее. С чего начнете в следующем году дальнейшую электрификацию новых участков железнодорожной сети?

- В первую очередь, начнем электрификацию подхода к портам Черного моря. Речь идет об участке Долинская-Николаев. Следующий шаг - электрификация участка Николаев-Колосовка. Таким образом мы замкнем черноморское направление, что усилит пассажиро- и грузопоток к портам. В целом, нам предстоит электрифицировать 148 километров. Все работы планируем завершить к концу 2014 года.

Кроме этого, разрабатывается проектная документация на участок Волноваха-Камыш-Зоря-Запорожье протяженностью 246 км. Также в следующем году начнем работы по проектированию участка от государственной границы в направлении Овруч-Коростень-Житомир-Бердичев. Это необходимо для того, чтобы соединить Беларусь с Одесскими портами.

- Какова примерная стоимость проектов?

- Ориентировочная стоимость электрификации направления Долинская-Николаев-Колосовка – порядка 2 млрд грн. Сейчас проект находится на экспертизе, поэтому на выходе цифры могут измениться. Проектная стоимость работ на участке Волноваха-Камыш-Зоря-Запорожье ориентировочно составит 2,7-2,8 млрд грн. Относительно направления Овруч-Коростень-Житомир-Бердичев еще не начаты проектные работы.

Олег Гратило (УНИАН)