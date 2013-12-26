КГГА: Повышение проезда до 3 грн не решит проблем транспортных предприятий столицы

Повышение стоимости разовой поездки до 3 гривен в городском пассажирском транспорте не решит всех проблем транспортных предприятий Киева, а лишь смягчит финансовую ситуацию на этих предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время общественных слушаний сказал заместитель директора Департамента экономики и инвестиций КГГА Василий Яструбинский, ссылаясь на расчеты КП “Киевпасстранс” и киевского метрополитена в частности.

“Это повышение тарифов, которое мы проводим на сегодняшний день, не позволит решить всех проблем предприятий, а лишь смягчит ту ситуацию, которая сложилась на предприятиях. По расчетам “Киевпасстранса” и метрополитена, выручка будет увеличиваться только на 10-15 млн грн в месяц. То есть это недостаточная сумма, и остальные расходы будет вынужден гасить, как и раньше, городской бюджет”, - сказал Яструбинский, в то же время подчеркнув, что все же нагрузка на городской бюджет будет меньше. Он сослался на расчеты указанных предприятий по тарифу и плановым расходам в 2008 году, когда в последний раз пересматривались тарифы на проезд в Киеве, и в следующем 2014. “Если при расчете тарифа в 2008 году метрополитен планировал свои расходы в размере 921 млн грн, то на следующий год эти расходы уже составляют 1 млрд 566 млн грн — рост на 70%. По “Киевпасстрансу” аналогично, затраты выросли на 72% - с 902 млн - до 1 млрд 544 млн грн. Это связано с ростом зарплаты, увеличением затрат на топливно-энергетические носители, ростом цен на комплектующие”, - объяснил Яструбинский.

Во время общественных слушаний отмечалось, что сейчас речь идет о повышении стоимости одноразового проезда, который будет увеличен до 3 грн на все виды транспорта, включая городскую электричку и фуникулер. Защитить киевлян городская власть предусматривает путем сохранения стоимости проездных билетов на один месяц и большие сроки. Так будет сохранена стоимость проездного на один месяц на один вид наземного транспорта — 80 грн, на метро — 95 грн; на два вида наземного транспорта — 130 грн, два вида транспорта, одно из которых метро — 150 грн; на три вида транспорта — 160 грн и на четыре вида транспорта — 230 грн.

Как отметил заместитель председателя КГГА Михаил Костюк, при осуществлении жителем города пяти поездок в день и при использовании проездного билета за 230 грн его затраты на одну поездку составят 1 гривню 20 копеек. Костюк подчеркнул, что для студентов и школьников также сохраняются льготы на проезд. То есть школьники будут ездить бесплатно, а студенты за половину стоимости проездного билета.

Костюк также подчеркнул, что внедрение стоимости проезда в 3 грн на все виды транспорта является созданием площадки для внедрения электронного билета и электронной системы учета пассажиров, который будет вводиться впоследствии.

“Мы оставили всем киевлянам уровень предыдущей стоимости проезда через приобретение проездных билетов. Мы создали условия, при которых транспорт также будет иметь возможность развиваться за счет изменения стоимости проезда при одноразовой коммерческой или неплановой поездке”, - сказал в интервью журналистам Костюк по поводу обсуждаемого проекта по повышению стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Он напомнил, что электронное общественное обсуждение этого вопроса продолжается уже около двух месяцев и за это время власть получила более 1300 обращений и предложений по улучшению работы транспорта и финансовых взаимоотношений между транспортниками и пассажирами.

Он в очередной раз заявил, что городская власть планирует ввести новый тариф на проезд с 25 января следующего года.