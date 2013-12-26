ВВС России "не помешали бы" еще два десятка Ан-124 «Руслан» - главком

Москва. Командование Военно-воздушных сил РФ поддерживает решение о возобновлении серийного производства самолетов украинско-российских транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" в Ульяновске, еще два десятка таких самолетов «не помешали бы».

Об этом сегодня в Ульяновске сказал журналистам главком ВВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бондарев, передает РИА «Новости».

"Сейчас у ВВС 26 самолетов Ан-124. Пока не все отремонтированы. Надеюсь, до 2020 года это удастся сделать. Думаю, еще столько же самолетов Ан-124 не помешали бы", - сказал Бондарев.

Он отметил, что министр обороны поручил командованию ВВС оценить потребность в "Русланах". "Мы рассматриваем несколько вариантов", - сказал главком.

По его словам, "Руслан" - уникальный самолет, позволяющий оперативно решать важные военные задачи. "С помощью такого самолета можно в течение шести-семи часов перебросить батальон Воздушно-десантных войск на любой театр военных действий", - сказал генерал.

Это самый большой в мире по грузоподъемности самолет. "Такой самолет нельзя упускать", - сказал главком.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве по итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии было подписано 14 совместных документов.

В частности, было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о реализации мероприятий государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями.

Ранее по итогам встречи вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко с заместителем главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным было заявлено, что Украина и Россия намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70. В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.