Lufthansa отменила все рейсы из Парижа из-за забастовки сотрудников

Забастовку объявили в четверг сотрудники авиакомпании Lufthansa в главном парижском аэропорту Руасс-Шарль де Голль. Все рейсы этого авиаперевозчика, запланированные на сегодня, отменены, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили в компании-операторе "Аэропорты Парижа", сотрудники Lufthansa просто "не вышли на работу, стойки пусты". Таким образом, около 1,3 тыс. пассажиров не смогут вылететь в нужном направлении. В настоящее время администрация воздушной гавани пытается урегулировать ситуацию.

Поводом для забастовки послужило известие о сокращении Lufthansa порядка 200 рабочих мест во Франции, то есть 75%. При этом представители профсоюзов отмечают, что персонал авиаперевозчика ощущает острую нехватку кадров и без того "работает сверх положенной нормы".

Ранее руководство германского авиаперевозчика объявило о плане экономии средств, который предполагает сокращение 3,5 тыс. рабочих мест по всему миру.