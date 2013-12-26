"Укрзализныця" организует библиотеку в поезде Киев - Варшава

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД), входящая в состав Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") совместно с Польским институтом в Киеве начиная с 26 декабря организуют бесплатную библиотеку украинских и польских писателей в поезде сообщением Киев - Варшава - Киев.

Об этом УНИАН сообщил директор Польского института в Киеве, глава жюри премии им. Джозефа Конрада-Коженевского Ярослав Годун на презентации культурного проекта "Книжные путешествия" в четверг.

"Сегодня стартует первый поезд Киев – Варшава, и этот проект будет длиться месяц, а это значит, что до 25 января пассажиры смогут прочитать, посмотреть и смогут даже увлечься украинской литературой и открыть для себе в некотором смысле также польскую литературу", - сообщил Годун.

При этом он уточнил, что в этих поездах будут презентованы книги четырех украинских писателей харьковского издательства "Фолио": Малярчук Татьяны, Сняданко Натальи, Жадана Сергея и Прохасько Тараса, которые являются лауреатами литературной премии им. Джозефа Конрада-Коженевского 2013 года, – а также произведения польских писателей, переведенных на украинский язык, и польский номер журнала "Критика" о современном состоянии польской культуры.

Генеральный директор харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий, присутствовавший на мероприятии, выразил надежду, что следующим шагом сотрудничества с железными дорогами Украины станет открытие книжных магазинов на территории украинских вокзалов, а также запуск подобного проекта для скоростных поездов категории "Интерсити".

"Во всем мире на больших вокзалах есть книжные магазины. Я думаю, что следующим шагом сотрудничества издательств и "Укрзализныци" будут нормальные европейские книжные магазины, где будут и современные книги, и классика, и все, что нужно тем, кто садится в поезд для того, чтоб не только на акциях были книжки в поезде, но и купленные на вокзалах... Если все будет так, как мы планируем и видим, я думаю, что мы сделаем отдельное предложение "Укрзализныце", в том числе и по скоростным поездам", - сказал Красовицкий.

Вместе с тем, присутствовавший на презентации проекта заместитель начальника ЮЗЖД Сергей Горелей сообщил, что всего по этому направлению будут курсировать 3 купейных вагона, в каждом из которых будет размещено около 50 книг, при этом он уточнил, что цена билета не изменится. Примерное количество пассажиров по направлению Киев - Варшава составляет порядка 80 человек в одном направлении.

Справка УНИАН. Литературная премия имени Джозефа Конрада-Коженевского была основана в 2007 году Польским институтом в Киеве при партнерстве Национального центра культуры в Варшаве с целью поддержки молодых украинских литераторов. Каждые два года премия присуждается украинскому писателю в возрасте до 40 лет. По аналогии с Нобелевской премией - не за конкретное литературное произведение, а за последовательную реализацию творческого пути, инновационность формы, ломку стереотипов и универсальность.