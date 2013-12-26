"Укрзализныце" необходимо около 5 млрд грн на электрификацию подходов к портам Украины

Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныце") необходимо привлечь порядка 4,8 млрд грн на электрификацию подходов к морским портам Украины, что позволит увеличить пассажиро- и грузопоток.

Об этом в интервью УНИАН сообщил начальник главного управления электрификации и электроснабжения Виталий Максимчук.

"В первую очередь, начнем электрификацию подходов к портам Черного моря. Речь идет об участке Долинская - Николаев. Следующий шаг - электрификация участка Николаев - Колосовка. Таким образом мы замкнем черноморское направление, что усилит пассажиро- и грузопоток к портам. В целом, нам предстоит электрифицировать 148 километров, и к концу следующего года мы надеемся "перерезать ленточку" в Николаеве", - сообщил Максимчук.

По его словам, в настоящее время также разрабатывается проектная документация по электрификации участка Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье протяженностью 246 км, проектная стоимость которого ориентировочно составляет около 2,8 млрд грн, а приблизительная стоимость электрификации направления Долинская – Николаев - Колосовка - порядка 2 млрд грн.

Максимчук также уточнил, что в следующем году начнутся проектные работы по электрификации участка от государственной границы в направлении Овруч – Коростень – Житомир - Бердичев, с целью соединения Беларуси с морскими портами Одесского региона, при этом ориентировочная стоимость таких работ еще не определена.

Как сообщал УНИАН, электрификация участка Долинская - Николаев - Колосовка позволит снизить расходы Одесской магистрали на топливо в 3,7 раза, а также позволит создать параллельное направление для пассажирских поездов в крымском направлении.

В числе позитивных изменений, которые принесет электрификация направления, «Укрзализныця» также назвала вероятное увеличение на 20-25% скорости движения грузовых поездов, что приведет к сокращению времени доставки грузов.

Справка УНИАН. Направление Долинская - Николаев задействовано не только в грузовых, но и в пассажирских перевозках. На участке курсирует 20 пар грузовых, 24 пассажирских и 3 пригородных поезда.

В перспективе железнодорожники планируют увеличить полигон участков на электротяге от Николаева до Колосовки и в направлении Херсон - Вадим - Джанкой, таким образом, будет создан большой электрифицированный ход на Крым.

На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тыс. км путей, из которых электрифицировано 47,4%.

Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка является одним из важных мероприятий, определенных «Государственной программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы», утвержденной постановлением Кабинета министров Украины. Указанная программа предусматривает развитие транспортного сектора, внедрение новых подходов к модернизации приоритетных отраслей экономики для базовых отраслей, к которым относится железнодорожный транспорт.