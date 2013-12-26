Китай впервые пустил на рынок мобильной связи частные компании. Как сообщает 26 декабря Bloomberg, первые разрешения были выданы одиннадцати компаниям, передает Лента.ru.

Полученные лицензии позволяют частным предприятиям арендовать часть мощностей у государственных сотовых операторов — China Mobile, China Unicorn и China Telecom. Министерство промышленности и информационных технологий Китая сообщило, что оно проконтролирует действия государственных компаний мобильной связи при их взаимодействии с частниками.

Среди компаний, которые получили разрешения, оказалась Net.cn — подразделение онлайн-магазина Alibaba Group. Ресурс 4-traders.com отметил, что лицензию также получил конкурент Alibaba Group — Jingdong Century Trading. Кроме того, разрешение было выдано крупному продавцу мобильных телефонов DiXin Tong.

Раздача лицензий частным компаниям является частью пробной двухлетней программы Китая по повышению конкуренции на рынке мобильной связи и улучшения качества услуг. Доля частных операторов к 2018 году может возрасти до десяти процентов рынка, прогнозируют в агентстве. Ежегодный оборот рынка мобильной связи в Китае Bloomberg оценило в 213 миллиардов долларов. Всего в Китае насчитывается 1,2 миллиарда пользователей сотовой связи.

Государственная China Mobile считается крупнейшей компанией мобильной связи в мире. По состоянию на третий квартал 2013 года клиентами China Mobile были свыше 755 миллионов человек. Чистая прибыль оператора за третий квартал 2013 года достигала 4,7 миллиарда долларов.