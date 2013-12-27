США и Япония объявили о запуске нового метеорологического спутника

США и Япония запустят новый метеорологический спутник, который поможет предсказывать погоду по всему миру. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу NASA.

Предполагается, что запуск спутника GPM будет осуществлен силами NASA и Японского аэрокосмического агентства (ДЖАКСА) с космодрома Танэгасима на японском острове Кюсю. Старт намечен на ранее утро 28 февраля 2014 года по местному времени (вечер 27 февраля по киевскому времени).

Как отметили в NASA, "GPM является международным проектом, который позволит более пристально следить за образованием дождевых фронтов и снегопадов по всему миру и тем самым способствовать улучшению нашего понимания энергетического и водного цикла на Земле". Предполагается, что информация со спутника будет поступать несколько раз в день. Специалисты намерены ее "использовать для осуществления прогнозов по поводу того, когда, где и в каком количестве будут выпадать осадки".

"Запуск данного спутника является чрезвычайно важным для исследования окружающей среды и осуществления метеорологических прогнозов", - заявил директор профильного подразделения NASA в Вашингтоне Майкл Фрейлих. По его словам, "точные метеорологические данные необходимы для лучшего понимания того, каким образом погода влияет на сельское хозяйство, а также для более четкой реакции на природные катаклизмы".