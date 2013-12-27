Apple снова потребовала запретить в США продажи старых моделей смартфонов и планшетов Samsung

Компания Apple вновь потребовала запретить продажи старых моделей смартфонов и планшетов Samsung в США.

Эти же версии мобильных устройств были предметом первого патентного спора Apple и Samsung в Калифорнии.

В общей сложности производитель iPhone настаивает на запрете продаж 20 моделей, в том числе Galaxy S 4G и Galaxy Tab 10.1. В 2012 году суд принял решение, что эта продукция Samsung нарушает патентные права Apple, передает «Газета.Ru».

В Apple настаивают, что запрет на продажу старых моделей мобильных устройств Samsung поможет защитить интересы Apple в будущем и предотвратить возможные нарушения патентов со стороны Samsung.

Как сообщал УНИАН, Samsung проиграла суд американской Apple о запрете продажи iPhone и iPad в Южной Корее.

Samsung обвиняла Apple в нарушении трех патентов, связанных с производством мобильных устройств. Однако судья Центрального окружного суда Сеула посчитал, что продукция Apple, в том числе iPhone 4S, iPhone 5 и iPad2, не нарушает патенты Samsung, и не стал запрещать ее продажу.

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