Правообладатели готовят иски против «ВКонтакте»: из соцсети могут исчезнуть более 6 тыс. музыкальных произведений

Из крупнейшей российской соцсети «ВКонтакте» могут исчезнуть более 6 тыс. музыкальных произведений таких исполнителей как Мадонна, Linkin Park, Metallica, Beyonce, Бьянка, «Сплин», ДДТ, Земфира, «Звери», Паваротти, Челентано и др. Девять крупных музыкальных правообладателей подготовили иски против компании и планируют их подать после новогодних праздников. Об этом «Известиям» сообщил глава Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Леонид Агронов.

"В этом году мы опробовали все цивилизованные способы воздействия на государство, общество и интернет-индустрию. В следующем году мы будем гораздо агрессивнее и наглее. Мы уже четыре года пытаемся нормализовать ситуацию и хоть как-то вывести пиратство за рамки закона", - заявил Агронов.

Нынешнее российское законодательство требует от владельцев сайтов блокировать лишь пиратское видео. В предложенном Минкультуры антипиратском законопроекте (правительство вернуло этот проект на доработку) речь шла о блокировке всех видов контента, кроме музыки.

По словам Агронова, правообладатели пытались вести переговоры с соцсетью и к этому процессу даже подключался Роскомнадзор. Однако «ВКонтакте» не готова платить сама или не взимать с пользователей плату за музыку. В качестве альтернативы администрация соцсети предлагает правообладателям создать платные сервисы — например, по скачиванию песен. Правообладателей не устраивает такой вариант. Они считают, что прослушивание и скачивание — разные сервисы и за каждый из них необходимо платить.

"Соцсеть показывает рекламу при прослушивании музыки. Значит, они на этом зарабатывают, — говорит Агронов. — Однако предлагают оставить прослушивание бесплатным. На самом деле они только делают вид, что ведут переговоры. Поскольку антипиратского закона по музыке нет, они не хотят договариваться. У нас нет времени. Музыку зажали в угол. Дальше либо смерть, либо мы выживем".

В пресс-службе «ВКонтакте» от комментариев отказались. В июне этого года после получения претензий от ряда компаний администрация соцсети удалила порядка 7 тыс. аудиозаписей. Это вызвало большую волну негодования пользователей.

Если правообладатели подадут иски в суд, то победителей в этой войне не будет, обе стороны проиграют, уверен продюсер Александр Кушнир. Соцсеть потеряет деньги от рекламы, а музыкальные компании — аудиторию и возможность повысить популярность своих исполнителей.

Читайте также:

«ВКонтакте» запустила биржу рекламы для сообществ