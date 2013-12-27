Американская авиакомпания из-за сбоя продавала билеты практически даром

Американская авиакомпании Delta Air Lines из-за компьютерного сбоя в четверг на протяжении двух часов продавала билеты на внутренние рейсы по крайне низким ценам, передает Русская служба Би-би-си.

Многие авиабилеты продавались со скидкой более чем в 90%. Например, как передает Рейтер, билет туда и обратно между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом во время сбоя можно было купить за 40 долларов вместо 400.

Новость о необыкновенно низкой цене билетов разлетелась по социальным сетям, и люди стали массово скупать дешевые билеты.

Авиакомпания устранила сбой, однако признала авиабилеты, купленные по ошибочно низким ценам, действительными.