УЗ в 2014 году направит на ремонт и модернизацию устройств электроснабжения 294 млн грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2014 году планирует направить на ремонт и модернизацию устройств электроснабжения 294 млн грн.

Об этом в интервью УНИАН сообщил начальник Главного управления электрификации и электроснабжения "Укрзализныци" Виталий Максимчук.

При этом он уточнил, что "Укрзализныця" в январе-ноябре текущего года отремонтировала и модернизировала основные устройства электроснабжения на сумму 374 млн грн.

"За 11 месяцев текущего года мы вложили в модернизацию основных устройств электроснабжения 256 млн грн, в их ремонт - 118 млн грн. Что касается следующего года, то планируем несколько меньшие суммы. В частности, 180 млн грн на модернизацию и 114 млн грн на ремонт", - сказал Максимчук.

Также он рассказал о результатах проведенных работ по обновлению и ремонту инфраструктуры электроснабжения в текущем году. "2013 год был достаточно непростой. Несмотря на ограниченность денежных ресурсов, мы многое сделали. Полностью выполнили весь объем работ, которые предусмотрены программой модернизации устройств электроснабжения (программа действует с 2012 года)», - отметил Максимчук.

В частности, по его словам, модернизирована контактная сеть Донецкой и Львовской железных дорог, завершаются работы на Одесской железной дороге. Также большой объем работы проделан на Приднепровской железной дороге, где открыто движение скоростных поездов на участке Днепропетровск – Симферополь. На Донецкой железной дороге приведена в порядок контактная сеть на грузонапряженном участке Никитовка – Горловка, на Львовской - сделан акцент на горные участки, поскольку там давно не проводилась модернизация. «На Одесской железной дороге на участке Користовка – Знаменка меняем и опоры контактных сетей, и несущий трос, и поддерживающие конструкции. К Новому году все работы будут завершены", - заверил Максимчук.

Кроме того, по его словам, в текущем году на железных дорогах страны заменены 150-160 км контактного провода, 97 км изношенного несущего троса, установлено 2,5 тыс. новых опор контактных сетей и около 16-17 тыс. изоляторов контактной подвески.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует до 2016 года инвестировать в электрификацию 1467 км пути около 16 млрд грн. В частности, планируется электрифицировать участок Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье протяженностью 246 км, проектная стоимость которого составляет около 2,8 млрд грн, который является частью электрификации направления Кривбасс - Донбасс, что позволит интенсифицировать грузовое движение в направлении Одесских портов.

Кроме того, с 2014 года планируется начать создание второго электрифицированного хода на Крым на участке Долинская - Николаев - Колосовка для повышения интенсивности пассажирского движения, проектная стоимость которого составляет порядка 2 млрд грн, а также в следующем году начнутся проектные работы по электрификации участка от государственной границы в направлении Овруч – Коростень – Житомир – Бердичев с целью соединения Беларуси с морскими портами Одесского региона. При этом ориентировочная стоимость таких работ еще не определена.

Электрификация участка Долинская - Николаев - Колосовка позволит снизить расходы Одесской магистрали на топливо в 3,7 раза, а также создать параллельное направление для пассажирских поездов в крымском направлении.

Справка УНИАН. На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тыс. км путей, из которых электрифицировано 47,4%.