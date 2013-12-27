ОЖД открыла движение на новой линии участка Черноморская – Береговая к порту “Южный”

Одесская железная дорога (ОЖД), входящая в состав Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») в среду, 25 декабря завершила строительство железнодорожного разъезда “12 км”, открыв движение на новой электрифицированной железнодорожной линии участка Черноморская – Береговая, которая является основной магистралью в направлении морского торгового порта “Южный”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"25 декабря 2013 года состоялись торжества по случаю открытия и ввода в эксплуатацию железнодорожного разъезда "12 км" - нового электрифицированного железнодорожного пути участка Черноморская - Береговая Одесской железной дороги", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, реализация этого проекта будет способствовать дальнейшему развитию транспортной системы для обеспечения перевозки экспортных и транзитных грузов.

"Это не просто дополнительная магистральная путь, это дополнительные рабочие места, рост объемов грузов, которые мы перевезем для наших предприятий, это стабильность нашей транспортной системы и уверенность в завтрашнем дне. Железная дорога в определенные сроки выполнила свои обязательства по строительству разъезда", - цитирует пресс-служба главного инженера - первого заместителя начальника ОЖД Григория Бойко.

Как отмечает пресс-служба, реализация этого проекта является примером государственно-частного партнерства, поскольку инвестором строительства выступила стивидорная компания "Трансинвестсервис".

"Мы совместными с "Трансинвестсервис" усилиями выполнили поставленную Президентом Украины задачу и увеличили пропускную способность участка Черноморская - Береговая с 32 до 44 пар поездов в сутки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует до 2016 года инвестировать в электрификацию 1467 км пути около 16 млрд грн.

Работники ОЖД выполнили весь комплекс работ по строительству разъезда на участке Черноморская - Береговая. В частности, железнодорожники уложили 1,6 км четырехпутной решетки на железобетонных шпалах и четыре стрелочных перевода, оборудовали автоматической сигнализацией переезд через два магистральных пути, построили пост электрической централизации, смонтировали контактную сеть. Также были проведены работы по регулированию и проверке приборов электрической централизации.

Справка УНИАН. Ввод в эксплуатацию разъезда «12 км» - второй этап реализации проекта по увеличению пропускной способности железнодорожного участка Черноморская – Береговая, предусмотренного Национальным планом действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Проект должен быть реализован до 2018 года, что позволит увеличить пропускную способность участка с 33 до 75 пар грузовых поездов в сутки. На первом этапе проекта была построена и электрифицирована вторая магистральная колея протяженностью 6 км участка Черноморская – Береговая.