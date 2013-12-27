Львов получит 11 млн евро на развитие транспорта от ЕБРР и Германии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит до 6 млн евро, а Министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии - параллельный инвестиционный грант до 5 млн евро на развитие транспортной инфраструктуры во Львове, говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР.

По информации банка, данный проект позволит удлинить трамвайный маршрут №4 во Львове, который свяжет основной жилой массив Сихов с центром города. Предполагается, что в результате удлинения маршрута до Сихова, в котором проживает около 150 тысяч львовян, объем пассажирских перевозок общественным транспортом вырастет на 25%. Проект будет способствовать как повышению надежности и эффективности экологического общественного электротранспорта, так и его более активному использованию, что приведет к значительному сокращению выбросов вредных веществ автомобилями.

Как отмечается в сообщении, новая инвестиция является продолжением первого проекта, который был инициирован городом и ЕБРР в 2009 году, и большая часть которого уже успешно реализована. Предыдущий проект включал в себя реконструкцию трамвайных путей, автомобильных дорог и соответствующей инфраструктуры вдоль двух наиболее загруженных маршрутов во Львове, внедрение системы управления дорожным движением, финансирование модернизации трамвайной инфраструктуры и депо, а также приобретение подвижного состава.

Также сообщается, что техническое сотрудничество в этом проекте обеспечивала Европейская комиссия через свой Фонд инвестиций в рамках политики соседства.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 30 ноября 2013 года банк взял обязательства относительно предоставления свыше 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл.) в рамках 318 проектов в Украине.