ЕБРР выделит 31 млн евро на инфраструктурные проекты в Луганске и Львове

Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить 20 млн грн на реализацию проектов модернизации систем централизованного отопления в Луганске, а также 11 млн евро на реконструкцию дорог и обновление сети общественного транспорта во Львове. Об этом УНИАН сообщили в представительстве ЕБРР в Украине.

«ЕБРР предоставит кредит на сумму до 20 млн евро Луганскому городскому коммунальному предприятию «Теплокоммунэнерго» под гарантию города Луганска. Проект сопровождается инвестиционным грантовым финансированием на сумму до 5 млн евро со стороны Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P), крупнейшим донором которого является ЕС», - говорится в сообщении банка.

Средства пойдут на повышение энергоэффективности, сокращение потерь энергоресурсов, уменьшение потребления газа и электроэнергии, а также повышение качества услуг централизованного теплоснабжения для почти четверти миллиона луганчан.

Что касается Львова, то пакет финансирования проекта реконструкции дорог и транспортной сети включает в себя кредит банка на сумму до 6 млн евро и параллельный инвестиционный грант Министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии на сумму до 5 млн евро. «Цель этого финансирования - обеспечить дальнейшие инвестиции в транспортную инфраструктуру Львова и уделить основное внимание трамвайной сети», - говорится в сообщении банка.

Как отмечается, проект предусматривает увеличение трамвайного маршрута № 4, который свяжет основной жилой массив Сихов, в котором проживают 150 тыс. львовян, с центром города.

Читайте также: Львов получит 11 млн евро на развитие транспорта от ЕБРР и Германии

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 30 ноября 2013 г. банк взял обязательства относительно предоставления свыше 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл. США) в рамках 318 проектов в Украине.