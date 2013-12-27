С начала года в Бюро находок Центрального ж/д вокзала попало 280 вещей

Бюро находок Центрального железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский с начала года оформило 280 утерянных вещей, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"На вокзале Киев-Пассажирский работает специальное Бюро находок, где с начала года составлено 280 актов на оставленные вещи - за половиной своих вещей пассажиры так и не обратились", - говорится в сообщении.

При получении утерянных вещей владелец должен уплатить железной дороге за хранение, упаковку, перевозку багажа согласно тарифам (если это осуществлялось), а также выдать расписку в произвольной форме о получении вещей с указанием личных данных.

Вместе с тем, "Укрзализныця" напомнила процедуру получения утерянных вещей на территории вокзалов.

В частности, если вещь была утеряна на станции, где впоследствии была найдена и сдана в Бюро находок, то согласно распоряжению начальника станции или вокзала ее выдают владельцу после проверки документов, подтверждающих его личность.

Утерянные или оставленные в камерах хранения документы передаются в органы внутренних дел на железнодорожном транспорте, а ценные бумаги и деньги - в отделение банка, обслуживающего станцию (вокзал).

Пассажирам, которые по уважительным причинам в установленные сроки (до 30 дней) не могут забрать свои вещи, оставленные в камерах хранения, необходимо письменно уведомить об этом администрацию станции (вокзала).

Справка УНИАН. Согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины (раздел 17), забытые вещи, найденные на станции, прилегающем к ней перегоне или в поезде, который прибыл в конечный пункт, передаются начальнику этой станции, который регистрирует их в специальной учетной книге. На вещи надеваются ярлыки с указанием станции и регистрационного номера, а на узлы, мешки, чемоданы и т.д. для их сохранности накладываются пломбы или печати. При этом предварительно составляется перечень содержимого багажа.