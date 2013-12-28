Audi инвестирует свыше 30 млрд долл. до 2018 года

Audi AG, являющаяся подразделением Volkswagen AG, второй по величине в мире производитель автомобилей класса люкс, планирует инвестировать 22 млрд евро ($30,3 млн) до 2018 г. в рамках развития бизнеса и успешной конкуренции с брендами BMW и Mercedes, пишут Вести.ru.

Около 15,4 млрд евро (70% инвестируемых средств) будет направлено на разработку новых моделей и технологий, говорится в сообщении компании. Audi планирует достигнуть уровень продаж в 2 млн машин ежегодно.

Audi намерена обогнать BMW и Mercedes-Benzобогнать в премиум-сегменте автомобильного рынка к 2020 г. По этой причине компания наращивает производство в Мексике, Бразилии и Китае и модернизирует заводы в Германии.

Volkswagen планирует потратить на инвестиционные программы 84,2 млрд евро в течение 5 лет.