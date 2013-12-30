"Визз Эйр Украина" в апреле откроет рейс из Донецка в Будапешт

Авиакомпания «Визз Эйр Украина», первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, с 30 апреля 2014 года начнет выполнять рейсы по маршруту Донецк - Будапешт (Венгрия) - Донецк, сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, указанные рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям, на новом самолете Airbus A320 вместительностью 180 кресел.

"С открытием нового направления мы надеемся стимулировать авиапутешествия между двумя странами, ведь наши низкие цены позволяют больше путешествовать. Мы верим, что для донецкой туристической индустрии наш новый рейс является чудесной возможностью популяризировать это направление среди путешественников", - цитирует пресс-служба коммерческого менеджера авиакомпании Вадима Третяка.

Как сообщал УНИАН, «Визз Эйр Украина» 30 апреля 2014 года откроет свою третью украинскую базу – во Львовском аэропорту.

С 30 марта 2014 года авиакомпания «Визз Эйр» (WizzAir) начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Донецк - Ларнака (Кипр), а с 1 мая 2014 года – регулярные рейсы по маршруту Львов - Тель-Авив (Израиль) - Львов.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air.

В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года.

Авиакомпания планирует в 2013 году перевезти около 1,3 млн пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.