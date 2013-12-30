В Киеве в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать дольше

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать дольше и интенсивнее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в соответствии с приказом Департамента транспортной инфраструктуры об организации работы пассажирского транспорта в ночь с 31 декабря 2013 года на 1 января 2014 года, работа метрополитена будет продлена на 1 час.

Кроме того, 31 декабря 2013 года с 20:00 коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» увеличит количество пар поездов на линиях метрополитена в соответствии с пассажиропотоком.

С 20:00 31 декабря КП «Киевпастранс» и Коммунальная служба перевозок КГГА увеличат количество подвижного состава на маршрутах общественного наземного транспорта.

В ночь на 1 января 2014 года работу автобусов общего пользования, а также работающих в режиме маршрутного такси, трамваев и троллейбусов продлят до 02:00. Также будет организована перевозка маршрутами, трассы движения которых проходят возле станций метрополитена, отдельными сменами с увеличенными интервалами движения после прохождения последних поездов метрополитена.

Работа первой смены общественного транспорта утром 1 января начнется согласно графику выходного дня.