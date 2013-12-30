"Укрзализныця" по итогам года прогнозирует наибольший объем экспорта грузов за последние 17 лет

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") по итогам 2013 года прогнозирует наибольший за последние 17 лет показатель экспорта грузов - 150 млн тонн, что на 6,4% больше по сравнению с 2012 годом (141 млн тонн). Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, по прогнозам ведомства, в целом железные дороги страны по итогам 2013 года сократят грузоперевозки по сравнению с прошлым годом на 3,4% - до 441,9 млн тонн, при этом пассажироперевозки останутся на прошлогоднем уровне - 482,8 млн человек.

"Укрзализныця" прогнозирует уменьшение объема транзитных перевозок по сравнению с 2012 годом на 20% - до 33,5 млн тонн, а внутренних перевозок - до 5%, при этом импорт сохранится на прошлогоднем уровне - 35 млн тонн.

Пресс-служба отмечает в текущем году успешную реализацию железными дорогами страны государственных отраслевых программ по обновлению вагонного парка. Так, по состоянию на начало декабря предприятия "Укрзализныци" получили 723 полувагона, а также заключили договоры лизинга на поставку 4916 грузовых полувагонов. Кроме того, в рамках Программы обновления локомотивного парка на 2012-2016 годы было закуплено 6 новых магистральных грузовых электровозов постоянного тока производства "Электровозостроитель" (Грузия).

В 2013 году "Укрзализныця" модернизировала 264 км железнодорожного пути, что на 15% больше планового показателя, уложила 88 новых стрелочных переводов, а также заменила 128 их комплектов.

Кроме того, в текущем году началась электрификация железнодорожных участков Волноваха - Камыш-Зоря - Запорожье и Долинская - Николаев - Колосовка, что позволит увеличить пассажиро- и грузопоток и уменьшит эксплуатационные расходы.

Пресс-служба также отмечает в 2013 году начало реализации одного из самых крупных инфраструктурных проектов страны — строительство в Карпатах Бескидского тоннеля, с вводом которого в эксплуатацию в 2016 году украинские железные дороги расширят пропускную способность в направлении стран Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012 году сократили перевозки грузов по сравнению с 2011 годом на 2,5% – до 457,5 млн тонн. Грузовые железнодорожные перевозки во внутреннем сообщении сократились на 6,1% – до 239,5 млн тонн, а перевозки транзитных грузов сократились на 17,9% – до 41,9 млн тонн. В то же время перевозки импортных грузов выросли на 9,5% – до 35 млн тонн, перевозки экспортных грузов выросли на 7,3% – до 140,9 млн тонн.