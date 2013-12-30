«Укрзализныця» вводит электронные билеты еще на 13 пар поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») начиная с сегодняшнего дня расширяет сферу действия электронных билетов еще на 13 пар поездов внутреннего сообщения, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, начиная с 15:00 30 декабря 2013 года пассажиры смогут приобрести электронные билеты на следующие поезда: № 142/141 Львов - Киев, № 117/118 Черновцы - Киев, № 88/87 Ковель - Симферополь, № 85/86 Львов - Симферополь, № 13/14 Ужгород - Киев, № 109/110 Львов - Херсон, № 84/83 Ковель - Одесса. А также на поезда № 136/135 Одесса - Черновцы, № 180/179 Одесса - Винница, № 157/158 Харьков - Донецк, № 321/322 Харьков - Мариуполь, № 375/376 Харьков - Херсон, № 325/326 Харьков - Луганск.

Согласно сообщению, пассажирам с электронными билетами не нужно обращаться в кассы, а с самостоятельно сделанной распечаткой можно следовать прямо на посадку, при этом оформление электронного проездного документа прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.

По данным пресс-службы, с момента введения этой услуги - 5 февраля 2013 года железные дороги страны продали 337,7 тыс. электронных билетов.

Как сообщал УНИАН, в целом на сегодняшний день "Укрзализныця" ввела электронные билеты на 66 пар поездов внутреннего сообщения.

Посадка на поезд с электронными проездными документами, минуя железнодорожную кассу, возможна исключительно через онлайн-систему продаж на официальном сайте "Укрзализныци". При оформлении билетов с использованием других oнлайн-систем пассажиру непосредственно перед посадкой на поезд необходимо обратиться с бланком заказа в кассу для получения проездного документа установленного образца.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.