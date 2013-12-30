Львовская железная дорога завершила реконструкцию вокзала на Закарпатье

Львовская железная дорога (ЛЖД) в пятницу, 27 декабря, ввела в эксплуатацию железнодорожный вокзал станции Рахов (Закарпатская обл.) после проведения реконструкции станционных сооружений общей стоимостью почти 10 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

"27 декабря ЛЖД сделала очередной подарок своим пассажирам – после реконструкции в полном объеме возобновил работу вокзал в сердце Карпат: в городе Рахов на Закарпатье. Реконструкция станционных сооружений станции Рахов стартовала 1 августа этого года, затем менее чем через пять месяцев вокзал приобрел совершенно новый облик", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для проведения реконструкции вокзала Львовская магистраль задействовала около 70 работников, которые утеплили фасады здания вокзала, выполнили внутренние отделочные работы и заменили все деревянные окна металлопластиковыми. Также были обустроены кассы по продаже билетов, зал ожидания и санитарно-бытовые помещения. Кроме того, железнодорожники оборудовали всю территорию станции металлической оградой с воротами, а здание котельной – железобетонной оградой, установили металлические опоры для наружного освещения перрона и вокзала, организовали громкую и телефонную связь.

Пресс-служба отмечает, что параллельно с реконструкцией вокзала работники отрасли заменили старую крышу в здании водонапорной башни, а шиферную кровлю заменили кровлей из металлочерепицы, утеплили фасад башни, а также заменили старые внешние оконные деревянные блоки на металлопластиковые.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») запланировала провести масштабную реконструкцию 12 вокзалов и вокзальных комплексов. В частности, в текущем году после реконструкции была введена в эксплуатацию станция Нежин, где обновили фасад здания и наладили связь и электроснабжение. Кроме того, в октябре «Укрзализныця» открыла вокзал на станции Роковатая Приднепровской железной дороги, рассчитанный на 250 мест, и закончила строительно-монтажные работы на станции Станишовка Юго-Западной железной дороги.

В начале октября «Укрзализныця» сообщила, что подготовила вокзалы и вокзальные комплексы во всех регионах Украины к работе в зимний период.

Железнодорожники «Укрзализныци» провели комплексные ремонтные работы вокзалов, в частности, утеплили фасады и установили металлопластиковые окна. Такие работы, по оценкам специалистов, позволят сэкономить около 1,2 млн грн на отоплении.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.