Google и Audi пытаются встроить Android в системы автомобилей

Интернет-гигант Google работает вместе с автопроизводителем Audi над созданием развлекательно-информационной системой для автомобилей на базе операционной системы Android, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, новая разработка будет анонсировала на выставке Consumer Electronics Show, которая традиционно проходит в Лас-Вегасе в начале январе. Тогда же может быть объявлено о сотрудничестве с другими автопроизводителями и IT-компаниями, утверждают источники издания.

Цель создания автомобильной системы на базе Android заключается в том, чтобы позволить водителям и пассажирам использовать сервисы и приложения, аналогичные тем, что они используют в своих Android-смартфонах.

Разработка Google и Audi является ответом на действия основного конкурента интернет-гиганта на рынке смартфонов - компании Apple. В июне производитель iPhone анонсировал систему iOS in Car, которая позволит имитировать экран смартфона на дисплее бортового компьютера.

Выход системы Apple намечен на 2014 год, а о поддержке iOS in Car уже объявили Honda, Chevrolet, Ferrari, Mercedes и другие автопроизводители.