В Киеве открыли вторую часть тоннеля на Почтовой площади

В Киеве на Почтовой площади открыта вторая часть тоннеля, который соединяет Набережное шоссе и ул. Набережно-Крещатицкую.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия приняли участие представители руководства города во главе с и.о. председателя КГГА Анатолием Голубченко, а также строительной корпорации “Альтис-Холдинг”, которая выполняет работы по реконструкции Почтовой площади, заказчика работ - КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева”.

По словам Голубченко, открытие этой части тоннеля пока является рабочим, поскольку еще будут продолжаться определенные завершающие работы и отделка, однако уже сегодня автомобилисты будут иметь возможность ехать по всем трем полосам тоннеля в направлении Подола.

“Сегодня мы запускаем вторую часть тоннеля и надеюсь, что сразу на развязке ускорится движение, не будет пробки, которая сейчас есть. К величайшему сожалению не удалось выполнить весь объем работ, которые мы планировали на 2013 год. Это было связано с очень серьезными финансовыми проблемами. И сейчас нас кредитуют наши подрядчики - и я им очень благодарен за это - потому что это дало нам возможность завершить хотя бы в таком состоянии, и главное запустить транспорт”, - сказал Голубченко.

По его словам, городская власть планирует ко Дню Киева в следующем году “в чистовом варианте” закончить обе части тоннеля.

“И будем пробовать, если все будет хорошо, то завершить полностью отделку всей Почтовой площади ко Дню Киева”, - добавил Голубченко.

По его словам, на все работы городу нужно где-то 113 млн грн. “У нас очень большое желание закончить Почтовую площадь, рассчитаться. Работы затянулись, потому что не хватало финансирования. Мы сейчас работаем с бюджетом. Думаю, мы сможем за счет функций столицы заложить эти 113 млн и закончить Почтовую площадь”, - отметил Голубченко.

До нового года, по словам Голубченко, столица проплатит строителям 10 млн грн за выполненные в этом году работы.

Как сообщал УНИАН, 8 августа с.г. в Киеве было открыто движение через тоннель на Почтовой площади со стороны Оболони в сторону Конча-Заспы. Движение по тоннелю было открыто в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова.

С 9 августа движение транспорта через эту часть тоннеля происходило в двух направлениях. В обеих направлениях было организовано двухполосное движение.

Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности. После завершения реконструкции пропускная способность развязки увеличится до 110 тыс. авто/сутки (до начала работ было 85 тыс. авто/сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкой и Набережному шоссе в обеих направлениях.

В целом стоимость реконструкции Почтовой площади составляет 427 млн грн.