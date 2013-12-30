«Укрзализныця» в 2014 году планирует сэкономить 6,1 млн грн на электроэнергии

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках Программы энергосбережения на железнодорожном транспорте Украины планирует в 2014 году сэкономить 6,1 млн грн на электроэнергии за счет энергосберегающих технологий.

Об этом в интервью УНИАН заявил начальник главного управления электрификации и электроснабжения ведомства Виталий Максимчук.

«Всего за 11 месяцев текущего года за счет энергосберегающих мер экономия электроэнергии составила 7,9 млн грн. В 2014 году, в соответствии с проектом Программы энергосбережения по хозяйству, планируется сэкономить 6,1 млн грн», - сообщил Максимчук.

Вместе с тем, по его словам, основными энергосберегающими мерами, позволяющими сэкономить энергоресурсы и эксплуатационные расходы, являются внедрение автоматизированного управления наружным освещением и современных экономных светильников и ламп.

Также Максимчук сообщил о результатах проделанных робот по внедрению комплекса энергосберегающих мероприятий и о соответствующей экономии денежных средств вследствие этих мероприятий: в частности, в январе-ноябре текущего года железные дороги страны установили 194 комплекта автоматизированного управления наружным освещением на общую сумму 231 тыс. грн, при этом экономия составила 315 тыс. грн. Кроме того, также были установлены 2 179 экономных светильников и ламп на сумму 2,5 млн грн, что позволило сэкономить 2,2 млн грн. При этом он подчеркнул, что эффективность этих мероприятий будет заметна не один год.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины, благодаря энергосберегающим технологиям, за 11 месяцев 2012 года сэкономили 22,9 тыс. тонн энергоресурсов в условном выражении. В частности, было сэкономлено 37,9 млн кВт/ч электроэнергии, 5,5 тыс. тонн дизельного топлива, 602 тыс. куб. м природного газа, 1,7 тыс. тонн угля, 1,3 тыс. Гкал тепловой энергии суммарной стоимостью 106,9 млн грн.

"Укрзализныця" в 2014 году планирует направить на ремонт и модернизацию устройств электроснабжения 294 млн грн, при этом за 11 месяцев текущего года железные дороги страны отремонтировали и модернизировали основные устройства электроснабжения на сумму 374 млн грн.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» реализует долгосрочную стратегию развития системы управления энергоснабжением отрасли. Железнодорожники вводят новые технологии, отрабатывают нормативы и методы контроля за расходами энергоносителей, ищут и находят возможности снижения энергоемкости выполненных работ.

На каждой из железных дорог Украины работают штабы по энергосбережению, которые разрабатывают организационно-технические мероприятия по энергосбережению; обеспечивают контроль за использованием энергоносителей и нормирования различных направлений их употребления.

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