На границе с Россией возобновляют движение через пункт пропуска «Середина-Буда»

Госпогранслужба заявляет о возобновлении движения транспортных средств в местном пункте пропуска «Середина-Буда (Сумская область) », который был закрыт с целью недопущения занесения в Украину возбудителя африканской чумы свиней.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Пропуск транспортных средств будет возобновлен с 05.00 31 декабря 2013 года.

На данное время в местном пункте пропуска уже установлено специальное оборудование, позволяющее обрабатывать транспортные средства дезинфицирующими средствами. Также, в указанном пункте пропуска обеспечено проведение специалистами государственных органов Госветфитослужбы Украины ветеринарно-санитарного контроля и досмотра багажа в транспортных средствах.

Как напомнили в Госпогранслужбе, с 25 сентября этого года, с целью недопущения занесения в Украину возбудителя африканской чумы свиней, Правительством Украины принято решение о временном введении запрета на движение транспортных средств во всех местных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Местный пункт пропуска «Середина-Буда» будет работать ежедневно с 05.00 до 18.00.