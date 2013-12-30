ГАИ предупреждает водителей о плохой видимости на дорогах из-за тумана

Госавтоинспекция предупреждает водителей о плохой видимости на дорогах в последующие трое суток из-за тумана.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Госавтоинспекция напоминает, что во время движения в условиях недостаточной видимости нужно быть предельно внимательными и осторожными, строго соблюдать требования Правил дорожного движения. «При тумане расстояние до объекта кажется в несколько раз больше, чем на самом деле», - отметили в ГАИ, добавив, что при попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортного средства, движущегося впереди.

Кроме того, ГАИ советует водителям двигаться с включенным светом ближних фар (или противотуманных фар), отказаться от рискованного маневрирования.