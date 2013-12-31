Поток пассажиров и транспорта на праздники может вырасти в 2-2,5 раза - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины прогнозирует в период новогодних и рождественских праздников рост потока пассажиров и транспортных средств в пунктах пропуска примерно в 2-2,5 раза.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в новогоднюю ночь около 8 тысяч сотрудников службы будут охранять государственную границу и обеспечат надлежащие условия в пунктах пропуска для путешествующих.

Для принятия этих мер Госпогранслужба создала необходимый резерв сил и средств. Он позволит своевременно усиливать смены пограничных нарядов в случае резкого увеличения пассажиро-транспортного потока.

Также было инициировано проведение ряда совещаний по привлечению перевозчиков, туристических операторов и администраций предприятий для заблаговременного получения предварительной информации о перемещении через государственную границу организованных групп, в том числе и детских, дополнительных туристических поездов, автобусов и автоколонн.