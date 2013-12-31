На праздники пассажиропоток через границу может увеличиться на треть - Миндоходов

Министерство доходов и сборов Украины прогнозирует увеличение на треть пассажиропотока в новогодние и рождественские праздники через украинскую границу и гарантирует работу всех таможенных постов в праздничные дни в штатном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Миндоходов напомнило, что на таможенных постах для наземного и воздушного транспорта существует двухканальная система пропуска товаров - «зеленый» и «красный» коридоры.

В частности, "зеленый коридор" предназначен для граждан, которые перемещают через таможенную границу Украины товары в объемах, не подлежащих налогообложению таможенными платежами, а также товары, которые не подпадают под установленные законодательством запреты или ограничения на их ввоз или вывоз. Прохождение по этому коридору освобождает граждан от заполнения таможенной декларации.

По данным министерства, граждане имеют право выбирать для прохождения «зеленый коридор» в случаях, если они перемещают личные вещи, товары, общая стоимость которых не превышает 500 евро, а вес 50 кг (наземным транспортом) и 1000 евро (воздушным), наличную валюту Украины или иностранную валюту в сумме, которая не превышает 10 тыс. евро (в эквиваленте) на одного человека, определенное количество алкоголя (водочные изделия - 1 л, вино - 2 л, пиво - 5 л) и табачных изделий (200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака), продукты питания для собственного потребления на сумму, не превышающую 200 евро, лекарственные средства в количестве, не превышающем 5 упаковок каждого наименования на одно лицо или не превышает указанное количество в рецепте.

При этом, прохождение таможенного контроля по «красному коридору» предусматривает заполнение гражданами таможенной декларации, а в случае наличия товаров, которые превышают установленные нормы - уплату налогов. В частности, товары облагаются ввозной пошлиной по полным ставкам согласно Таможенному тарифу Украины, если общая таможенная стоимость товаров превышает 10 тыс. евро. При этом налоги начисляются из расчета стоимости товаров. Для этого пассажирам следует предъявить должностному лицу таможни товарные чеки, ярлыки и другие имеющиеся ценовые документы. Если такие документы отсутствуют, должностные лица таможни определяют таможенную стоимость товаров на основании цен на идентичные или подобные товары.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов определило предельные временные нормативы проведения контроля товаров и транспортных средств в пунктах таможенного пропуска через государственную границу.

В октябре Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения.

В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.