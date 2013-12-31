"Укрзализныця" планирует увеличить пассажироперевозки на 0,5%, грузоперевозки - на 1,2%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2014 году увеличить перевозку пассажиров во всех видах сообщений по сравнению с 2013 годом на 0,5% – до 485,269 млн, а перевозку грузов - на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, пассажирооборот в 2014 году планируется увеличить по сравнению с 2013 годом на 1,8% - до 49,672 млрд пасс./км, в том числе в местном сообщении на 2,4% - до 3,955 млрд пасс./км, в межгосударственном – на 5,5% - до 7,777 млрд пасс./км, внутригосударственном – на 1,8% - до 21,450 млрд пасс./км, а в пригородном - уменьшить на 0,1% - до 16,49 млрд пасс./км.

Грузооборот в 2014 году также планируется увеличить на 0,9% - до 226,012 млрд т/км, в том числе в транзитном сообщении – на 0,7% - до 33,475 млрд т/км, в импортном – на 4,1% - до 18,576 млрд т/км, а в экспортном сообщении - уменьшить на 1,2% - до 93,188 млрд т/км.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2013 года прогнозирует наибольший за последние 17 лет показатель экспорта грузов - 150 млн тонн, что на 6,4% больше по сравнению с 2012 годом (141 млн тонн).

В целом железные дороги страны по итогам 2013 года сократят грузоперевозки по сравнению с прошлым годом на 3,4% - до 441,9 млн тонн, при этом пассажироперевозки останутся на прошлогоднем уровне - 482,8 млн человек.

"Укрзализныця" прогнозирует уменьшение объема транзитных перевозок по сравнению с 2012 годом на 20% - до 33,5 млн тонн, а внутренних перевозок - до 5%, при этом импорт сохранится на прошлогоднем уровне - 35 млн тонн.

"Укрзализныця" за 11 месяцев сократила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 404,8 млн тонн грузов, пассажироперевозки - на 0,5%, до 446,9 млн человек.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.