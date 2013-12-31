Кабмин одобрил привлечение 55 млн евро от ЕИБ на строительство Бескидского тоннеля

Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 55 млн евро на строительство двухпутного Бескидского тоннеля.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 1044 -р от 25 декабря 2013 года.

"Признать целесообразным привлечение займа от Европейского инвестиционного банка для реализации инвестиционного проекта "Бескидский железнодорожный тоннель (Строительство Бескидского тоннеля)" в сумме 55 млн евро", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Кабмин поручил Министерству финансов, Министерству инфраструктуры и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныце") заключить договор о порядке возмещения расходов государственного бюджета, которые могут возникнуть вследствие выполнения Украиной гарантийных обязательств согласно Гарантийному соглашению между Украиной и ЕИБ в отношении реализации вышеуказанного проекта.

Также в распоряжении отмечается, что форма и способ погашения данного займа являются предметом обсуждения "Укрзализныци", Министерства финансов и Мининфраструктуры. Вместе с тем, размер платы "Укрзализныци" за предоставление государственной гарантии составляет 1% годовых от выбранной и непогашенной суммы займа.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога (ЛЖД) в ноябре 2013 года приступила к реализации одного из самых крупных инфраструктурных проектов страны — строительству в Карпатах Бескидского тоннеля, с вводом которого в 2016 году в эксплуатацию украинские железные дороги расширят пропускную способность в направлении стран Евросоюза. После завершения строительства пропускная способность тоннеля увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения тоннеля вырастет с 40 до 60 км/час.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель - второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства Бескидского тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.