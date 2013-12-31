На 3 и 4 января назначен дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" Киев - Львов

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период новогодних и рождественских праздников назначила дополнительный скоростной поезд №157/158 категории "Интерсити+" сообщением Киев - Львов - Киев на 3 и 4 января 2014 года, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В частности, дополнительный поезд сообщением Киев - Львов - Киев будет отправляться в указанные дни со станции Киев-Пассажирский в 6:37 и прибывать во Львов в 11:47, а в обратном направлении - будет отправляться из Львова в 17:58 и прибывать в столицу в 22:53.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" на период с 25 декабря по 13 января назначила 18 дополнительных поездов, которые осуществят 190 рейсов. Благодаря дополнительным поездам в период пиковых перевозок в предновогодние дни (26-30 декабря) железные дороги страны обеспечат перевозку почти 150 тыс. пассажиров ежедневно, из них в крымском направлении - 11,9 тыс., в западном - 23,1 тыс.

Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев-Донецк. Маршрут Киев-Днепропетровск ввели в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 год, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.