"Укрзализныця" в 2014 году модернизирует пути на основных направлениях

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью повышения пропускной способности и ускорения движения поездов планирует в 2014 году за свой счет модернизацию путей на основных направлениях грузовых и пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, железные дороги намерены в 2014 году модернизировать пути на следующих направлениях: Мироновка - Пятихатки - Чаплино - Ясиноватая, Дебальцево - Ольховая, Никитовка - Дебальцево - Чернухино, Углегорск - Мариуполь, Стрый - Батево, Лозовая - Севастополь, Киев - Зерновое, Киев - Жмеринка - Вапнярка, Киев - Подволочиск, Харьков - Купянск - Тополи, Ворожба – Люботин.

Вместе с тем, в 2014 году "Укрзализныця" запланировала построить вторую колею на однопутном перегоне Яреськи - Федунка протяженностью 5 км, выполнить электрификацию с реконструкцией и строительством двухпутных вставок на участке Долинская - Николаев, а также продолжить поэтапное строительство вторых путей на участке скоростного движения Южной железной дороги Гребенка - Полтава - Лозовая, работы на которых были начаты в 2013 году, что позволит увеличить пропускную способность участков и скорость движения пассажирских поездов из столицы в направлении Харькова и Донецка.

По данным пресс-службы, железным дорогам страны необходимо ежегодно модернизировать около 800 км пути исходя из имеющегося грузооборота по железным дорогам и действующих норм проведения модернизации пути.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о том, что планирует в 2014 году модернизировать и отремонтировать более 1,1 тыс. км железнодорожных путей.

Железные дороги за 11 месяцев модернизировали 274 км путей и отремонтировали почти 2 тыс. км, в частности, модернизировали 274 км путей, капитально отремонтировали 567 км, произвели средний ремонт 936 км, комплексно-оздоровительный – 452 км.

Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21640,4 км, из них 74% - бесстыковые пути.

Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, в том числе 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.

Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка является одним из важных мероприятий, определенных «Государственной программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы», утвержденной постановлением Кабинета министров Украины.